Mourinho a dat prima lovitura pe piata transferurilor! Un jucator din Premier League va semna cu AS Roma

Jose Mourinho a fost confirmat ca fiind antrenorul lui AS Roma din sezonul urmator, iar portughezul se afla in tratative pentru aducerea unui jucator de top.

Mijlocasul lui Arsenal, Granit Xhaka, este pe punctul sa semneze cu echipa condusa de Jose Mourinho, potrivit publicatiei italiene Corriere dello Sport. "Tunarii" ar fi refuzat prima oferta de 15 milioane de euro primita de la AS Roma, insa cele doua cluburi au ajuns la o intelegere pentru 18 milioane de euro, plus bonusuri de performanta.

Elvetianul a aterizat deja la Roma si este pregatit sa semneze contractul pe patru ani. Mijlocasul trecut pe la Borussia Monchengladbach va castiga in jur de 2,5 milioane de euro net, insa la acesti bani se mai pot adauga si alte bonusuri in functie de prestatiile jucatorului. Italienii scriu ca nu mai exista niciun dubiu cu privire la negocieri, iar Xhaka va fi prezentat in cel mai scurt timp la echipa romana. De asemenea, in paralel Arsenal negociaza pentru aducerea lui Ruben Neves, mijlocasul lui Wolverhampton.

Granit Xhaka a fost adus de Arsenal de la Borussia Monchengladbach pe 43 de milioane de euro si a evoluat in 220 de partide in toate competitiile, marcand de 13 ori si avand 20 de pase decisive.