Gafă imensă făcută de CNN după moartea lui Pele! Au publicat o fotografie greșită în direct 

Anunțul morții legendei braziliene a întristat planeta, Pele fiind considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Fostul jucător se afla internat în spital de pe 29 noiembrie, starea sa degradându-se, după cum au informat și medicii.

Vestea a fost preluată rapid de toate publicațiile importante din lume, însă unul dintre cele mai cunoscute posturi a gafat serios în anunțul decesului lui Pele.

Postul american de televiziune CNN a publicat o fotografie eronată prin care anunța moartea legendarului Pele. Americanii au vrut să se folosească de poze pentru a-l arăta pe brazilian de-a lungul carierei, însă au sfârșit prin a ilustra fotografii cu un fost internațional ghanez, numit și el Pele: Abedi Ayew Pele.

Imaginea era dintr-un meci și a stat o perioadă de timp pe post cât timp se vorbea despre decesul brazilianului. Fanii i-au taxat rapid pe cei de la CNN, gafa devenind virală pe rețelele sociale. Fostul fotbalist ilustrat are 58 de ani și, spre deosebire de Pele, a jucat și pe la mai multe cluburi din Europa.

CNN uses wrong photo of Abedi Pele to announce legend Pele’s death https://t.co/bEqrkKoxxO pic.twitter.com/GA5XIy2tyk