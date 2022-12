Pelé, omagiat de lumea tenisului: legătura dintre regretatul fotbalist legendar și Roger Federer

Numit inclusiv de Carlo Ancelotti rege al „Sportului Rege”, Pelé a fost omagiat inclusiv în lumea tenisului, după decesul înregistrat în data de 29 decembrie 2022.

Ziua tristă care a marcat istoria fotbalului a fost marcată de contul oficial al turneului de la Roland Garros, care a titrat: „Regele Pelé. Pentru totdeauna,” în descrierea unei fotografii care l-a surprins pe fostul atacant al Braziliei ridicând simbolic trofeul întrecerii de mare șlem de la Paris. Imaginea datează din 1998, când Carlos Moya l-a învins pe Alex Corretja în finala competiției de Grand Slam din Hexagon.

În plus, braziliencele implicate în United Cup l-au omagiat pe Edson Arantes do Nascimento. Jucătoarea Luisa Stefani a declarat următoarele: „Am jucat azi pentru a-l onora. El a jucat cu inima, a arătat iubire pentru toți. Asta va face și echipa Brazilia, nu doar azi, ci și în restul turneului și al anului,” a punctat Stefani (47 WTA).

No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el Rey del fútbol.

„Astăzi, un nou mare sportiv pleacă dintre noi. E o zi tristă pentru fotbal, pentru sport. Moștenirea lui va rămâne pentru eternitate. Nu l-am văzut jucând, nu am fost atât de norocos, dar întotdeauna mi s-a spus că a fost regele fotbalului,” a scris Rafael Nadal, omagiindu-l pe fostul atacant care a schimbat istoria fotbalului.

Bianca Andreescu a redistribuit pe Twitter o postare care îl afișează pe Pelé cu cele trei trofee de Cupa Mondială câștigate, legendarul fotbalist rămânând singurul care a reușit această performanță grandioasă.

„Ador să joc tenis, iar astăzi, unul dintre cei mai măreți din acest sport s-a oprit să mă salute,” scria Pelé, în 2012, în descrierea unei fotografii în care se regăsea alături de Roger Federer, legendarul tenismen elvețian retras din activitate în 2022.

I love to play tennis, and today, one of the greatest in the sport stopped by to say hello. pic.twitter.com/l0fcOB6H