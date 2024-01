Fotbalistul care a refuzat să joace pentru România, înlocuit cu Jerome Boateng

Flavius Daniliuc prinde un contract spectaculos! Fundașul central va semna cu Red Bull Salzburg, acordul fiind unul sub formă de împrumut.



Internaționalul austriac de origine română Flavius Daniliuc, în vârstă de 22 de ani, de la Salernitana, va merge la Red Bull Salzburg, anunță reputatul jurnalist Fabrizio Romano.

Daniliuc, fost jucător de atac reprofilat ca fundaș central, și-a făcut junioratul la Real Madrid și Bayern Munchen, din 2020 până în 2022 a evoluat la Nice, în Ligue 1, iar în vara lui 2022 a ajuns în Serie A, la Salernitana, care l-a cumpărat pentru 5.8 milioane de euro.

Flavius Daniliuc va semna cu RB Salzburg, anunță Fabrizio Romano

Flavius Daniliuc, ”bijuteria” echipei, așa cum l-a prezentat Salernitana News în momentul achiziției, este un nume deja cunoscut în fotbalul european. Titular în Serie A, Daniliuc a debutat în 2023 și la seniorii Austriei, într-un meci din preliminariile Campionatului European din 2024 în care fotbalistul născut în Viena din părinți români l-a ținut pe banca de rezerve pe David Alaba de la Real Madrid.

Tatăl lui Flavius Daniliuc a explicat de ce nu va juca fundașul pentru România

În acest sezon a bifat 14 meciuri pentru Salernitana, dar a avut și ceva probleme de ordin medical. Cu toate acestea, va ajunge la Red Bull Salszburg, sub formă de împrumut, pentru că formația din Serie A îl va transfera, foarte probabil, pe Jerome Boateng. Detaliile au fost oferite de Fabrizio Romano.

”Nu va juca niciodată pentru România atâta vreme cât nu se va rezolva problema mafiei din fotbalul de acasă. Și avem mai multe motive temeinice pentru ca Flavius să nu îmbrace tricoul României doar pentru că mama și tata provin de acolo.

Am discutat deseori cu părinții lui Nicușor Craiu, fostul coleg al lui Flavius la Real Madrid. Puștiul a avut experiențe negative la lotul U17, se plângeau de terenuri, de condiții și de mentalitate, pentru că în România ai impresia imediat că ești Ronaldo dacă dai o pasă bună sau tragi bine cu stângul.

Iar în țară încă se apelează la șpagă și la alte nereguli. Nu suntem învățați cu așa ceva”, spunea tatăl lui Flavius Daniliuc, Mihai Daniliuc, în 2014, pentru GSP.

Flavius Daniliuc a evoluat pentru toate reprezentative ”under” ale Austriei

Flavius Daniliuc mai are contract cu Salernitana până în vara lui 2025, iar actuala sa cotă de piață este de 7 milioane de euro. Cel mai mult a jucat pentru Nice, 55 de meciuri (un gol), iar pentru Salernitana a bifat 41 de partide, dar a oferit și două pase decisive.

Dacă pentru prima reprezentativă a Austriei fundașul are un meci, pentru Austria U21 are nouă partide, iar pentru Austria U19 are cinci apariții. De altfel, apărătorul a fost selecționat și la alte reprezentative ”under” ale austriecilor.

Jerome Boateng îl înlocuiește pe Daniliuc

Daniliuc va fi înlocuit la Salernitana de un fotbalist cu un CV impresionant, Jerome Boateng (35 de ani), liber de contract de mai bine de jumătate de an.

Jerome Boateng este liber de contract din iulie, după despărțirea de Olympique Lyon, club la care a evoluat în ultimele două sezoane. La Bayern, experimentatul stoper a evoluat timp de 10 ani (2011-2021), iar anterior a mai fost legitimat la Hertha Berlin, Hamburg și Manchester City.

În perioada petrecută la Bayern, Boateng a strâns 363 de meciuri, a marcat 10 goluri și a cucerit 25 de trofee, printre care două Champions League și nouă titluri în Bundesliga.