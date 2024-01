Jerome Boateng și-a găsit echipă, după ce a fost liber de contract șase luni

Campion mondial și dublu câștigător de Liga Campionilor, fundașul german cu 76 de selecții la națională nu și-a găsit echipă după ce a plecat în vară de la Olympique Lyon.

S-a zvonit că acesta ar putea revevni pentru o scurtă perioadă de timp la Bayern Munchen, acolo unde a fost pentru o scurtă perioadă sub comanda lui Thomas Tuchel, dar acesta nu a primit un contract din partea conducerii bavareze.

Experimentatul fundaș este foarte aproape de a semna cu Salernitana, ultima clasată din Serie A, care îi oferă un contract valabil până în vara acestui an.

În această perioadă, Boateng ar urma să încaseze un salariu de 400.000 de euro, scrie jurnalistul Nicolo Schira. Cel mai probabil, dacă echipa se va salva, înțelegerea dintre cele două va fi prelungită.

