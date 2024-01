Născut la Viena, fundașul austriac cu origini române este foarte aproape de a prinde transferul carierei, în țara sa natală, la RB Salzburg, echipa care domină fotbalul din Austria de un deceniu.

Transferat de Salernitana în 2022 pentru 5,8 milioane de euro, Daniliuc s-a înțeles deja cu cei de la Salzburg, unde va evolua sub formă de împrumut, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

În cursul zilei de marți, fundașul austriac crescut de Bayern Munchen va efectua vizita medicală și va semna contractul cu cei de la Salzburg.

Rămâne de văzut dacă austriecii vor avea în contract o clauză de transfer definitiv, având în vedere că Salernitana, ultima clasată din Serie A, a plătit 5,8 milioane de euro pentru a-l transfera în urmă cu un an și jumătate.

???? Done Deal! Flavius #Daniliuc to #Salzburg from #Salernitana on loan. Expected medicals and signing tomorrow. #transfers