Antrenorul italian, care a cucerit titlul cu Inter Milano în 2021 și a pus capăt dominației lui Juventus în Serie A, ar fi fost aproape de o revenire la Torino, dar acest lucru nu se va întâmpla.

AC Milan este viitoarea destinație a lui Antonio Conte, anunță Telelombardia. Antrenorul care are în palmares patru titluri de campion în Serie A și-a dat acordul pentru a-l înlocui pe Stefano Pioli la ”cârma” echipei.

În vară, Conte a fost dorit și de Aurelio De Laurentiis la campioana en-titre Napoli, dar tehnicianul născut la Lecce a preferat să refuze propunerea venită din partea echipei de lângă Vezuviu.

În Italia, Antonio Conte a câștigat deja patru titluri, dintre care trei cu Juventus și unul cu Inter Milano. Ultimul a venit după ce bianconerii au dominat campionatul timp de nouă ani, reușind să oprească supremația echipei torineze ca antrenor al nerazzurrilor.

Selecționer al Italiei între 2014 și 2016, Conte le-a mai pregătit pe Arezzo, Bari, Atalanta și Siena, iar în Premier League pe Chelsea și Tottenham.

???? Antonio Conte has agreed a deal to become the new AC Milan coach next season.

(Source: Telelombardia) pic.twitter.com/Yk0xRUCrDU