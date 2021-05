Finala Europa League se va disputa cu spectatori in tribune! Anuntul de ultima ora facut de UEFA

Suporterii vor reveni pe stadion la finala Europa League din acest an din Gdansk, dupa ce UEFA a ajuns la un acord cu autoritatile poloneze.

25% din capacitatea Arenei din Gdansk va fi umpluta pentru meciul din 26 mai, adica 9.500 de spectatori vor fi prezenti pe stadionul din Polonia.

Din cele 9.500 de bilete, 6.000 vor fi disponibile pentru toata lumea, iar 3.500 vor alocate comitetului local de organizare, UEFA, partenerilor comerciali si televiziunilor.

UEFA a emis luni un comunicat de presa prin care a confirmat ca finala de Europa League se va disputa in prezenta fanilor pe stadion.

"Autoritatile poloneze au confirmat catre UEFA ca 25% din capacitatea stadionului sau 9.500 de spectatori vor fi prezenti pe stadionul din Gdansk. Suporterii din strainatate vor trebui sa respecte restrictiile de intrare in tara si cerintele in vigoare stabilite pentru finala Europa League, pentru ca nu vor exista scutiri pentru detinatorii de bilete", se arata in comunicatul de presa emis de UEFA.