Reacție dură după România - Kosovo: "Ei ne-au făcut țigani și în toate felurile. Noi stăm cu capul plecat ca struțul"

Helmut Duckadam consideră că FRF a greșit pentru că nu a sesizat UEFA în legătură cu comportamentul fanilor kosovari de la partida tur (0-0), disputată în luna iunie. Fostul mare portar al Stelei spune că reacția ultrașilor români a venit la retur ca o răzbunare pentru ceea ce s-a întâmplat la Priștina.

Helmut Duckadam: "Nimeni din FRF nu a făcut o sesizare la UEFA. Noi suntem băieți buni"

Duckadam spune că de rasism ar putea fi acuzați kosovarii, care i-au numit "țigani" pe români la Priștina, nu ultrașii din "Uniți sub tricolor", care au scandat în repetate rânduri "Kosovo e Serbia" și au și afișat un banner în acest sens.

"Aici arătăm cât de slabi suntem. Mă refer la Federație. Am văzut ce s-a întâmplat în Kosovo: imnul ne-a fost fluierat, nici nu se auzea, înjurături, am fost făcuți țigani, în toate felurile. Pe lângă astea, am văzut imagini, nu din auzite, în care suporterii au fost evacuați și bătuți. Că nu le convine lor că nu recunoaștem Kosovo e altceva, dar nimeni din Federație nu a făcut o sesizare la UEFA, nimeni n-a cerut nimic, că noi suntem băieți buni.

O spun nu ca să o apăr pe suporteri, dar trebuie să te gândești ce se poate întâmpla în cazul în care expui echipa națională. A fost o răzbunare sau o revanșă pentru ce s-a întâmplat la meciul tur. Dacă am ajuns în situația asta e păcat că sportul nu mai e sport. Dacă un meci se întrerupe 50 de minute pentru un banner care nu era nici mare, pentru huiduieli și alte scandări care nu au fost nici rasiste... rasiste au fost cele din Kosovo! Aici, că Kosovo este Iugoslavia... păi România și alte cinci state nu recunosc Kosovo.

Nu îi absolv de vină pe suporteri, ar fi trebuit să se gândească la echipa națională, dar suporterul rămâne suporter. Nici eu nu mă așteptam ca pentru așa ceva să oprești jocul. Din păcate, doar în declarații suntem tari. În rest, suntem cu capul plecat ca struțul", a spus Helmut Duckadam, la Playsport Live.

UEFA a deschis proceduri disciplinare împotriva FRF

Partida de pe Arena Națională a fost întreruptă în minutul 18, după ce o parte a ultrașilor prezenți în zona Peluzei Sud a aprins torțe și a afișat un banner cu mesajul "Kosovo is Serbia".

De altfel, facțiunea "Uniți sub tricolor" a anunțat încă de dinaintea meciului că se va răzbuna pentru modul în care suporterii români au fost tratați la partida tur, disputată la Priștina, în martie, iar incidentele au apărut încă de dinainte de primul fluier, când imnul oaspeților a fost huiduit și s-a strigat "Serbia".

În acest timp, tricolorii, pe rând, prin Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, le-au spus fanailor să renunțe la banner și comportamentul agresiv, însă aceștia au refuzat. După un ultim avertisment din partea UEFA, la capătul a aproximativ 50 de minute de întrerupere, partida s-a reluat, dar forul european a anunțat măsuri.

Într-un comunicat postat joi seară, UEFA anunța că s-au deschis proceduri disciplinare împotriva Federației Române de Fotbal, în cinci spețe diferite după incidentele de la România - Kosovo. Prima este legată de blocarea căilor de trecere, apoi aprinderea obiectelor pirotehnice, aruncarea de obiecte, mesajele provocatoare cu caracter ofensator și comportament rasist.