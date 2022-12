Karim Adeyemi (20 de ani), atacantul naționalei Germaniei (4 meciuri și 1 gol) și al Borussiei Dortmund, ratat atât de România, țara de origine a mamei sale, cât și de Nigeria, locul de baștină al tatălui, s-a aflat în aceste zile în vizită la rudele sale de pe continentul african.

German born Nigerian and Borussia Dortmund player, Karim Adeyemi visits Family at Ibadan, Nigeria #9ja_Footballers pic.twitter.com/0cS8snEWHx

Familia tatălui locuiește în orașul Ibadan din Nigeria și Adeyemi a fost fotografiat alături de rudele din capitala statului Oyo, pe stadionul Olubadan.

Conform presei locale, fotbalistul a asistat la meciul amical al echipei pe care o deține, Adeyemi FC, 0-1 cu Shooting Stars SC din Ibadan, formație din prima ligă nigeriană.

Karim Adeyemi a fost prezent cu naționala Germaniei la dezamăgitorul pentru nemți Campionat Mondial din Qatar, unde a fost rezervă neutilizată în toate cele trei meciuri din faza grupelor: 1-2 cu Japonia, 1-1 cu Spania și 4-2 cu Costa Rica.

Karim Adeyemi in Nigeria at Oluilbadan stadium Oyo state as is team Adeyemi FC take on Shooting stars FC pic.twitter.com/oIfh6ckQ8L