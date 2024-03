Dorit de Liverpool și Bayern Munchen, Xabi Alonso a luat decizia finală

De altfel, s-a vorbit și despre interesul celor de la Bayern Munchen pentru tehnician, însă pare că Xabi Alonso și-a decis viitorul.

Conform lui Fabrizio Romano, Xabi Alonso s-ar fi decis și ar continua alături de Bayer Leverkusen și în următorul sezon, chiar dacă a fost curtat de cluburi importante precum Liverpool sau Bayern Munchen.

Chiar dacă tehnicianul nu și-a comunicat încă decizia celor din conducerea clubului, planul este bine stabilit și sunt puține șanse ca tehnicianul spaniol să ajungă la o altă echipă în această vară.

Totuși, în 2025, clauza de reziliere a tehnicianului va intra în vigoare, astfel că, dacă un club va plăti suma de bani stabilită de gruparea din Bundesliga, l-ar putea aduce pe Xabi Alonso din vara anului 2025.

”Cred că este foarte dificil să îl aducem pe Xabi Alonso, să nu spun că probabil este imposibil. Cu siguranță, pot să îmi imaginez că va rămâne la Bayer Leverkusen pentru a-și continua treaba. Este înclinat să rămână alături de ei, nu vrea să îi lase. Să spunem că dacă ar fi avut deja doi-trei ani de succes, ar fi fost mai ușor să îl aducem”, a spus Uli Hoeness, oficialul lui Bayern Munchen.

???????? Xabi Alonso, expected to continue at Bayer Leverkusen for one more season.

No formal communication to club yet but clear plan, as @_pauljoyce reports.

❗️ In 2025, release clause into his contract will become active.

Xabi will make and announce his final decision soon. pic.twitter.com/P34R46v9EW