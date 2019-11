Doar 4 fotbalisti au reusit sa inscrie un gol pe meci intr-un sezon competitional! Numele surpriza de pe lista

O asemenea eficienta vezi mai rar in fotbal. Fotbalistii care au reusit sa inscrie un gol pe meci.

Ronaldo este primul pe lista: acesta a reusit sa inscrie un gol pe meci in 2011, 2013, 2014, 2015. Cel mai bun an al starului portughez a fost 2013 cand a reusit sa inscrie nu mai putin de 69 de goluri in 59 de partide.

O statistica de 1.16 goluri pe meci. Ceva formidabil la acest nivel.

Urmatorul in top este nimeni altul decat Leo Messi. Argentineanul a atins aceasta performanta in 2012 cand a inscris 91 de goluri in 61 de meciuri, deci o rata de 1.31 goluri per meci.

In anul respectiv Leo a reusit sa-l depaseasca pe Gerd Muller la numarul de goluri inscrise intr-un an competitional.

Si Anglia are un reprezentant in acest top. Kane de la Spurs a inscris in 2017 nu mai putin de 56 de goluri in 51 de meciuri si a fost al 10-lea in topul pentru Balonul de Aur.

Baghdad Bounedjah este numele surpriza din acest top. Algerianul a reusit un an 2018 de vis si a macarcat 69 de goluri in doar 37 de meciuri si mai mult, a marcat 7 goluri intr-un singur meci.

Este antrenat de Xavi si are o rata de 1.57 reusite per meci.