Destinatie-surpriza pentru Planic! Fostul fundas de la FCSB ar putea fi coechpier cu un jucator roman! Cu cine s-a inteles

Bogdan Planic pleaca de la Maccabi Haifa dupa doar un sezon!

Fundasul sarb s-a despartit de FCSB in toamna anului trecut si a plecat cu scandal de la echipa lui Gigi Becali, dupa ce patronul a vrut sa il bage in somaj tehnic pentru ca nu a fost de acord cu injumatatirea salariului.

Planic s-a inteles cu Maccabi Haifa, echipa in tricoul careia a jucat 36 de meciuri in acest sezon, insa de care se desparte dupa doar un an. Fundasul sarb a semnat cu AEK Atena, club pentru care evolueaza si Ionut Nedelcearu, anunta novasports.gr.

Sursa citata anunta ca Planic a fost adus la cererea antrenorului Vladan Milojevic, tehnician care il cunoaste pe fostul jucator al FCSB-ului inca din perioada in care evolua la Steaua Rosie Belgrad.

Bogdan Planic a jucat 92 de meciuri in tricoul FCSB-ului si a fost unul dintre jucatorii de baza ai echipei lui Gigi Becali.