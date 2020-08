Costel Pantilimon, la un pas de a ajunge in campionatul Turciei! Cu ce echipa negociaza

Costel Pantilimon este foarte aproape sa ajunga in campionatul din Turcia.

Costel Pantilimon (33 de ani) este foarte aproape de a semna cu turcii de la Denizlispor, chiar daca in ultima vreme nu a evoluat in foarte multe partide. Romanul a revenit la Nottingam Forest dupa ce i-a expirat imprumutul in Cipru, la Omonia Nicosia. Din ianuarie pana in prezent a bifat doar 7 meciuri.

Pantilimon a ajuns prima data la Nottingham in iulie 2018, de la Watford si a jucat in total 57 de meciuri oficiale.

In cariera sa Pantilimon a evoluat la echipe precum Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watoford, Deportivo La Coruna, Nottingham Forest si Omonia Nicosia.

800.000 de euro este cota de piata a portarului, conform Transfermarkt.