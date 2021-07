“Nu e ce ne dorim! Nu poate face fata la noi!” Primul si ultimul meci pentru Ondrasek la FCSB?! Becali avertizeaza: “Sa vedem pe cine bagam in atac!”

FCSB a facut egal in primul meci din Liga 1, impotriva celor de la FCSB.

Gigi Becali a intrat in direct la "Ora exacta in Sport", unde a vorbit despre prestatia echipei in partida de la Botosani, despre cine i-a placut si cine l-a dezamagit. Printre cei care nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor se numara si Zdenek Ondrasek.

"Nu este ceea ce noi de dorim, nu vreau sa-l critic din prima, dar nu poate face fata la noi. Sa vedem cu cine vom juca atacant. Eu cred ca Cordea poate fi atacant, poate sa joace pe orice post. E prea bun jucator si prea puternic. Echipa va incepe cu Cordea. A venit Cordea si gata, nu mai joci in fata lui! S-a vazut cine e Cordea!

Vreau posesie, aveti calitate! Daca ne apucam sa driblam toti pe la mijlocul terenului, nu o sa castigam.", a declarat Gigi Becali, in direct, la PRO X.