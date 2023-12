Dan Petrescu, eșec la limită cu liderul din Coreea de Sud în ultima etapă. Pe ce loc a încheiat Jeonbuk

Liderul competiției interne s-a impus la limită, scor 1-0, după reușita lui Seol Young-Woo, din minutul 32.

În urma acestui rezultat, Uslan Hyundai a cucerit titlul de campioană, cu 76 de puncte, în timp ce formația antrenată de Dan Petrescu a încheiat pe locul patru, calificându-se în turul preliminar al AFC Champions League 2, a doua competiție intercluburi din Asia.

Jeonbuk joacă pe 13 decembrie, pe teren propriu, cu Bangkok Utd, în grupele Ligii Campionilor Asiei, însă nu mai are șanse de a urca pe prima poziție, diferența de puncte dintre cele două fiind de patru puncte.

Dan Petrescu: „Am ales clubul potrivit!”

Fostul antrenor de la CFR Cluj a explicat de ce a ales să semneze cu Jonbuk, club pe care îl consideră ca fiind cel mai important din toate cele pe care le-a antrenat până în prezent.

„Este o onoare pentru mine să mă aflu la cel mai mare club din Coreea și Asia. Sunt extrem de încântat și fericit să fiu aici. Decizia am luat-o pentru că atunci când am antrenat în China, am jucat în Champions League împotriva lui Jeonbuk, iar în acea perioadă, echipa era foarte bună.

Când am venit în oraș am văzut facilități bune, am văzut fanii, totul. Am fost impresionat din ce am văzut și am visat într-o bună zi să fiu aici, să antrenez la un astfel de club. Am multă experiență ca antrenor însă cred că este cel mai mare club pe care l-am antrenat vreodată și că este o mare responsabilitate pentru mine, știu asta.

Sunt fericit și nerăbdător pentru această experiență și cred că am ales clubul potrivit, la momentul potrivit pentru mine”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă de prezentare.