Concurență pentru Mircea Lucescu. Carismaticul Neil Warnock a preluat o echipă, la 75 de ani

Neil Warnock a fost numit antrenor al lui Aberdeen, până la finalul acestui sezon, înlocuindu-l pe Barry Robson.

Warnock, adus să o revitalizeze pe Aberdeen

Acesta a revenit după o perioadă de inactivitate de 12 luni, după ce se despărțise de Huddersfield, echipă pe care o preluase de pe penultimul loc în Championship și a reușit să o salveze de la retrogradare. El va fi ajutat de Ronnie Jepson, colaboratorul său obișnuit.

Warnock a preluat-o pe Aberdeen de pe locul al optulea, iar acum ocupă poziția a noua. În cele două meciuri state pe bancă, "The Dons" au pierdut la limită cu Glasgow Rangers (1-2 / campionat) și au învins pe Bonnyrigg Rose (2-0 / Cupa Scoției).

"Sunt nerăbdător pentru această provocare pe banca lui Aberdeen. Nu am ascuns niciodată că vreau să antrenez în Scoția și am ajuns la un acord cu conducerea clubului, care mi-a cerut ajutorul până la finalul sezonului", a declarat Warnock. Aberdeen este unul dintre cluburile de tradiție din Scoția, fiind înființat în 1903 și având în palmares patru titluri de campioană și șase trofee Cupa Scoției, dar și Cupa Cupelor (1982-1983) și Supercupa Europei (1983), ultimele cu legendarul Alex Ferguson la conducere.

Un preferat al presei britanice datorită declarațiilor sale sincere și fără perdea, englezul este unul dintre cei mai vârstnici antrenori din Europa, făcându-i concurență lui Mircea Lucescu (78 de ani), care a fost aproape să se întoarcă în activitate în campionatul turc.

Jucător mediocru, antrenor cu o activitate de 40 de ani

Neil Warnock (75 de ani) este născut la Sheffield (Yorkshire) și a avut o carieră de 15 ani ca extremă la Chesterfield, Rotherham United, Hartlepool United, Scunthorpe United, Aldershot, Barnsley, York City, Crewe Alexandra, Burton Albion și Gainsborough Trinity.

Și-a început cariera de antrenor în 1980, pregătindu-le pe Gainsborough Trinity (1980-1981), Burton Albion (1981-1986), Scarborough (1986-1989), Notts County (1989-1993), Torquay United (1993), Huddersfield Town (1993-1995, 2023), Plymouth Argyle (1995-1997), Oldham Athletic (1997-1998), Bury (1998-1999), Sheffield United (1999-2007), Crystal Palace (2007-2010, 2014), Queens Park Rangers (2010-2012, 2015), Leeds United (2012-2013), Rotherham United (2016), Cardiff City (2016-2019), Middlesbrough (2020-2021) și Aberdeen (2024-prezent).

În palmaresul de antrenor are trei promovări în Premier League și alte trei în Championship, fiind declarat BBC London Sports Personality of the Year (2011) și fiind desemnat de 11 ori EFL Championship Manager of the Month.

Foto - Getty Images