Cosmin Olăroiu, despre drama de la Middlesbrough, unde Steaua a ratat finala Cupei UEFA: „Nu am dormit deloc!”

Pe 27 aprilie 2006, Steaua București (n.r. FCSB) disputa returul cu Middlesbrough, din semifinala Cupei UEFA. După 24 de minute, scorul era 2-0, grație golurilor înscrise de Nicolae Dică și Dorin Goian, cumulat cu succesul de pe fostul „Lia Manoliu”, 1-0, tot datorită lui Dică. Numai că, echipa din Anglia a marcat cele patru goluri de care avea nevoie pentru a ajunge în ultimul act al competiției, iar Massimo Maccarone, cu o dublă, Mark Viduka și Chris Riggott i-au răpit Stelei visul de a ajunge într-o finală europeană.

Cosmin Olăroiu a retrăit tristele amintiri de la Middlesbrough - Steaua, din semifinala Cupei UEFA

La 17 ani de la acel moment, Cosmin Olăroiu a mărturisit că jucătorii au fost profund afectați și că misiunea de a-i stabiliza pe finalul campionatului nu a fost deloc ușoară.

„Eram în continuare angrenați în campionat, jucam cu Rapid la câteva zile și chiar ne-au bătut, pentru că nu reușiserăm să ne revenim. Era firesc. Apoi am revenit și am câștigat. Îmi aduc aminte că nu am dormit deloc, iar dimineața, după micul dejun, am ținut o ședință cu jucătorii, în care le-am spus ce am simțit eu cu adevărat. Lucrul ăsta cred că ne-a ajutat pe toți să trecem peste acel moment. Apoi ne-au așteptat suporterii la aeroport, s-au comportat extraordinar și le-au arătat jucătorilor apreciere, dragoste. Suporterii sunt un element important în viața unei echipe”, a declarat Cosmin Olăroiu pentru GSP.

Totodată, fostul antrenor al roș-albaștrilor a dezvăluit că a avut sarcini precise pentru elevii săi, numai că vacarmul de pe stadion și presiunea rezultatului i-au făcut pe jucătorii Stelei să uite ce le-a transmis.

„Ne mai strângem și vorbim. Vorbeam și cu Goe (n.r. - Dorin Goian), îi spuneam: 'Bine, bă, dar nu înțeleg. Ieșeam la atac, iar când pierdeam mingea, voi vă retrăgeați ca să-i marcați pe ăia care nu mai ieșeau, că nu mai puteau, erau morți'. Mi-a zis: 'Tu crezi că noi mai înțelegeam ceva în momentele alea, la ce era acolo?'

Lui Mihăiță i-am zis când a intrat pe teren: 'Am nevoie de un singur lucru. Spune-i lui Carlos sau unui jucător să cadă un minut. Am nevoie de un minut, că nu reușesc să vorbesc cu ei, e un vacarm atât de mare încât nu mă aud. Întrerupeți puțin jocul'. A intrat, s-a terminat meciul, ne-au bătut ăia. Mi-a zis: 'Tu crezi că am ținut minte până acolo ce-mi spuseseși tu?' Fiecare avea fișă personală, video cu adversarul direct, știa tot. Era Downing... L-am băgat pe Bălan și i-am zis: 'Trebuie să-l blochezi pe piciorul stâng, atât'. Intră pe teren, îl întreabă Rădoi ce joacă: 'Mijlocaș dreapta'. 'Ai grijă la Downing, să-l blochezi pe stângul lui'. Apoi, Downing a driblat cu stângul și ne-a dat gol! E greu să gestionezi... gândește-te că au fost echipe mari, Barcelona a pierdut cu Liverpool, de la 3-0 la 3-4. Vorbim despre echipe mari, nu ca noi. În momentul în care intervine panica, nu mai ai cum să controlezi. Nu mai ai răspuns de la ei. Panică, creierul blocat, adrenalină...”, a mai spus Cosmin Olăroiu.