Caz cutremurator! Jucatorul de nationala care isi ignora parintii. Nu i-a chemat la botez, iubita lui spune ca a fost batuta! Tatal fotbalistului: "Ne-am pierdut copilul"

Denis Dragus pare sa plateasca pe teren pentru problemele din afara lui.

Fotbalistul crescut de Viitorul si aflat inca sub contract cu Standar Liege nu se poate gandi la fotbal din cauza tensiunilor de acasa. Dragus nu vorbeste cu parintii sai de mai multi ani. Familia sa o respinge pe partenera jucatorului, Vanessa. Apropiatii tinerei spun ca aceasta ar fi fost agresata de tatal lui Denis, insa verisoara fotbalistului are o alta versiune a evenimentelor. Mihai Dragus, fost fotbalist important la randul sau, doar ar fi tras-o pe Vanessa din masina pe lui, pe care fata o conducea fara sa-i fi cerut acceptul. Povestea completa e publicata de gsp.ro.

Denis Dragus nu si-a invitat parintii la botezul fetitei lui, pe care l-a organizat in Bucuresti.

"Tata si mama au alimentat incontinuu scandalul, au zgandarit rani care se mai inchideau, au jignit, au amenintat, au trimis mesaje urate. Am incercat sa lasam totul deoparte, dar de fiecare data problemele au reaparut", spune Denis pentru Gazeta.

"Eu sunt cel care am decis sa ma separ un timp, Vanessa n-are nicio treaba. Ea m-a indemnat mereu sa vorbesc cu parintii, dar prefer sa stau cu mintea doar la fotbal si la familia mea. Cand spui ca nu te intereseaza copilul, cand faci circ, cand vorbesti atat de urat de Vanessa si o agresezi, cand ceri o gramada de bani ca sa-i joci la aparate, cand terorizezi familia viitoarei mele sotii, cand invoci o masina de lux pe care eu am platit-o in proportie de 75%, dati-mi voie, va rog, sa pastram distanta", acuza fotbalistul pe care Standard Lieve a platit 1,8 milioane de euro.

Mihai Dragus, fost atacant la Dinamo, FC Arges, Torpedo Moscova si Samsung Bluewings. spune ca atat el, cat si sotia lui sunt in "depresie profunda" din cauza relatiei cu Denis. "Ne-am pierdut copilul, suntem devastati. Eu si mama lui plangem non-stop, nu stim ce sa mai facem!".