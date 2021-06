Transferuri importante pentru Petrolul. Ploiestenii au reformat lotul si vor sa atace promovarea in Liga 1

Nae Constantin si Vali Badoi au la dispozitie un lot de 34 de fotbalisti, format din vechii componenti ai lotului, noile transferuri, cei reveniti dupa imprumuturi si juniori promovari din academia clubului.

Nae Constantin (47 ani), fost jucator si antrenor secund al "lupilor galbeni", va pregati echipa in sezonul 2021-2022, dupa ce in stagiunea precedenta Viorel Moldovan si Octavian Grigore nu au reusit sa obtina promovarea atat de dorita de fani. Prahovenii au inceput in forta campania de transferuri din aceasta vara, transferandu-i deja pe internationalul moldovean Eugeniu Cebotaru (36 ani / mijlocas central / Academica Clinceni), care a avut evolutii foarte apreciate la echipa din play-off-ul Ligii 1, dar si pe jucatorii ofensivi Marius Coman (24 ani / atacant / Comuna Recea), Simon Mazarache (28 ani / atacant / Farul Constanta) si Darius Buia (27 ani / mijlocas ofensiv / Viitorul Tg. Jiu), oameni cu mare experienta la nivelul esalonului secund.

Alte noutati din lot sunt Sergiu Parvulescu (17 ani / fundas dreapta / Gloria Buzau), dar si Andrei Rus (20 ani / fundas dreapta / Dunarea Calarasi) si Sory Diarra (21 ani / atacant / Unirea Slobozia), ultimii doi reveniti, dupa ce au fost imprumutati in sezonul trecut. Cel mai probabil, clubul ii va prelungi contractul lui Antoniu Manolache si ii va transfera definitiv pe Romario Moise (24 ani / mijlocas ofensiv / Astra Giurgiu) si Iulian Ilie (20 ani / atacant / Mostistea Ulmu).

Nae Constantin vrea sa aduca in anturajul primei echipe si cativa juniori din echipa U16, care in acest sezon s-au calificat pana la turneul final al Ligii Elitelor, unde au fost invinsi in semifinala de Academica Clinceni, castigatoarea competitiei. Din lotul de 34, la care se adauga alte cateva viitoare transferuri, clubul urmeaza sa renunte la cel putin 10 jucatori, majoritatea sub forma de imprumut.

De asemenea, Petrolul a reusit sa isi mentina o parte dintre jucatorii importanti din sezonul trecut, precum Raul Avram, Viorel Lica, Bart Meijers, Valentin Ticu, Mario Bratu, Silviu Pana, Serge Ekollo sau Armando Vajushi. Printre cei care au parasit clubul se gasesc Joeri Poelmans (KSK Lierse), Sergiu Arnautu (Concordia Chiajna), Vlad Mitrea (Sepsi), Nir Lax (Bnei Sakhnin), Pol Roige, John Mondragon, Georgi Kitanov, Valentin Buhaescu si Stefan Barboianu.

FARA CANTONAMENT IN STRAINATATE, AMICALE CU ECHIPE DIN LIGA 1 SI LIGA 2

In perioada urmatoare, "lupii" vor avea un program cu unul sau doua antrenamente zilnice, iar vineri vor efectua vizita medicala. Pe 25 iunie este programat si primul joc test, in compania formatiei de esalon judetean Tricolorul Breaza, pentru ca din 28 iunie sa se intre in cantonament pe plan local, stagiul urmand sa se intinda pana pe 9 iulie.

In afara jocului cu Tricolorul, "petrolistii" vor mai disputa, pana la startul oficial al sezonului viitor, programat pentru data de 31 iulie, alte cel putin patru meciuri amicale, pe lista adversarelor aflandu-se FC Viitorul Constanta, CS Mioveni, Concordia Chiajna si Gloria Buzau.

Sursa foto: Cristi Stavri (pentru fcpetrolul.ro)