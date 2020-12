"Bine ati venit in Occident, unde albii se cred superiori!" Remarca RASISTA a lui Demba Ba?! Milioane de oameni au reactionat dupa scandalul cu Coltescu

Demba Ba, atacantul lui Basaksehir, a devenit un simbol al luptei contra rasismului in fotbal, la fel ca Webo, antrenorul secund al campioanei Turciei, dupa incidentele de marti seara.

Laudati pentru reactia pe care au avut-o in fata arbitrilor romani, cei doi au fost in centrul atentiei mondiale in ultimele zile.

Cei care i-au acuzat pe Ba si pe Webo ca au exagerat amploarea incidentului au "sapat" in online pentru si au gasit afirmatii nepotrivite facute de Demba in urma cu doar cateva luni.

Mesajul sau la adresa 'albilor' (publicat la inceputul lui aprilie ca reactie la afirmatiile facute de un profesor in privinta vaccinarii africanilor cu un ser de 'test' pentru a combate COVID-19 a fost preluat acum in discutiile legate de Coltescu.

"Bine ati venit in Occident, acolo unde albii se cred superiori si unde rasismul si nebunia devin banalitate. E timpul sa ne ridical!", a scris Demba pe Twitter. Acum, zeci de mii de oameni il acuza pe senegalez de rasism!



Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊???? pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

UEFA a deschis o ancheta dupa evenimentele de la PSG - Basaksehir, de marti seara. Este de asteptat ca o decizie in 'cazul Coltescu' sa fie luata cel mai devreme la sfarsitul anului.