Barcelona a pus ochii pe inca un jucator de la City! Fotbalistul care ar putea ajunge pe Camp Nou 

Catalanii pregatesc in continuare miscari importante pe piata trasferurilor.

Dupa ce i-au anuntat pe Sergio Aguero si Eric Garcia, ambii jucatori veniti din postura de fotbalisti liberi de contract, sefii Barcelonei ar mai avea un obiectiv din 'curtea' lui Manchester City. Catalanii au pus ochii pe jucatorul care a fost convocat in premiera la nationala Spaniei, dupa ce si-a luat cetatenia iberica, Aymeric Laporte.

Relatiile dintre oficialii englezi si cei ai Barcelonei nu au fost atat de bune in perioada in care Josep Maria Bartomeu a fost presedinte, insa alegerea lui Laporta a schimbat totul. Conform cotidianului SPORT, relatia dintre cele doua parti ar putea sa duca la mai multe mutari pe ruta City - Barcelona.

Desi sunt acoperiti in zona fundasilor centrali, acolo unde se afla: Pique, Lenglet, Umtiti, Araujo, Mingueza, iar acum si Eric Garcia, viitorul 'veteranilor' din echipa nu este cert, iar Umtiti ar fi fost deja anuntat de oficialii clubului sa isi caute o alta echipa.

Numele lui Aymeric Laporte le surade catalanilor, iar o plecare de pe Etihad nu ar fi imposibila, mai ales dupa ce fundasul nu a fost folosit de Guardiola in mod regulat in sezonul recent incheiat. In locul sau au fost preferati Ruben Dias si Stones, care au strans 50, respectiv 35 de partide.

Pentru a-l aduce pe Laporte, Barcelona l-ar putea oferi la schimb pe Sergi Roberto, jucator care este pe placul lui Pep Guardiola. Mai mult, sub comanda tehnicianului catalan a debutat Roberto la prima echipa a catalanilor.