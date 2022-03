Atât de mare e Ovidiu Hațegan! Colecție impresionantă de imagini cu arbitrul român și starurile fotbalului mondial

Starea arbitrului FIFA este stabilă, după cum a anunțat managerul Luca Constantin Tudor. Momentan, nu se cunosc detalii legate de viitorul lui Hațegan în arbitraj, urmând ca medicii să dea un verdict în perioada următoare, în funcție de evoluția stării de sănătate a arbitrului.

Atât de mare e Hațegan! Colecție impresionantă de fotografii cu arbitrul român și starurile fotbalului

Hațegan este cel mai bine cotat arbitru român în activitate și a fost delegat de UEFA la meciuri din Champions League și Europa League, dar și în cadrul Campionatului European. www.sport.ro vă prezintă o colecție impresionantă de fotografii cu arbitrul român alături de staruri emblematice ale fotbalului.

Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk, Leo Messi, Robert Lewandowski, Gareth Bale și Luis Suarez sunt doar câteva dintre starurile arbitrate de centralul arădean în competiții internaționale.

Ovidiu Hațegan a oferit și o primă reacție după operația suferită. Potrivit medicilor, acesta avea o arteră înfundată, astfel că i s-a montat un stent, și ar putea părăsi spitalul în aproximativ două zile.

”Acum mă simt bine, totul este în regulă, sunt în continuare sub supraveghere medicală. Doresc să mulțumesc staff-ului medical care m-a îngrijit și tuturor celor care mi-au transmis mesaje și gândurile lor bune. În momentele acestea am nevoie de liniște, așa că am rugămintea să îmi fie respectată intimitatea”, a spus Ovidiu Hațegan, pentru FRF.ro.

VIDEO - Reacția oficială a medicilor, după operația suferită de Hațegan la Timișoara

Odată cu apariția unor astfel de probleme există incertitudini în legătură cu posibilitatea ca Ovidiu Hațegan să mai poată arbitra meciuri pe viitor. Arbitrul se afla pe lista lărgită a arbitrilor propuși pentru Campionatul Mondial din Qatar, alături de Istvan Kovacs.

Cristi Balaj, fostul său coleg și actualul președinte al CFR Cluj, este sigur că Hațegan va reveni pe gazon.

„S-a descoperit, sunt convins că își va reveni, va reveni în arbitraj. Nu aș fi surprins să-l văd la Campionatul Mondial, pentru că este în iarnă.

E perioadă suficientă pentru a se recupera. Cardiologia a ajuns la un nivel foarte ridicat, am încredere că se va rezolva această problemă. Nu va mai fi cum a fost, nu-l facem denou. Dar important e să se însănătoșească la cel mai înalt nivel”, a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport.