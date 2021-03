BREAKING NEWS | 25 de cluburi au votat: doua campionate mari ale Europei vor sa se uneasca si sa se transforme intr-o superliga! Anuntul care face inconjurul lumii

Moment incredibil in fotbalul mondial, dupa ce 25 de cluburi au votat in favoarea unirii campionatului din Belgia cu cel din Olanda, anunta jurnalistul Jon Rest.

Intelegerile celor doua campionate pentru drepturile TV expira ambele in 2025, iar cel mai probabil atunci urmeaza ca cele doua ligi sa se uneasca. De-a lungul timpului s-a mai discutat varianta asta, anunta sursa citata, insa este prima data cand s-au obtinut voturi in unanimitate.

Cluburile din Belgia au votat pentru proiectul prin care se unesc cu Eredivisie.

