Aroganta care i-a SCOS din minti! Ce a facut Belhanda dupa victoria ISTORICA a lui Galatasaray de pe terenul lui Fenerbahce

S-a terminat 3-1, dupa un joc din care n-au lipsit eliminarile, penalty-urile si incidentele intre suporteri.

Eliminat in finalul partidei, marocanul Belhanda s-a asigurat ca ramane in istoria meciului cu un gest care i-a scos din minti pe fanii gazdelor. La trecerea prin zona mixta, in drum spre autocar, a dus mana la ochi si i-a ironizat pe jurnalistii care se ocupa de Fenerbahce. Mijlocasul s-a facut ca plange, apoi le-a zambit ironic rivalilor. Imaginile au fost postate pe contul de Facebook al lui Galatasaray pentru a le mai da o lovitura marilor rivali. :)