FOC in derby-ul din Istanbul!!! NEBUNIE pe strazi! Galatasaray a batut-o acasa pe Fenerbahce pentru prima data dupa 21 de ani! Ce s-a intamplat pe stadion

Galatasaray a castigat cu 3-1 pe Sukru Saracoglu si o lasa pe marea rivala cu 7 puncte in urma!

Galatasaray nu mai batuse pe terenul lui Fenerbahce de 21 de ani, cand Hagi si Popescu jucau la Istanbul. Si Fenerbahce avea un roman, pe Viorel Moldovan, care a si marcat in partida pierduta de Fener cu 2-1 in 1999.

Kruse a deschis scorul in derby-ul de azi, din penalty, in minutul 21. Donk a egalat inainte de pauza (40), iar meciul a explodat in partea a doua. Eliminari, goluri si incidente in tribune! Falcao, din lovitura de la 11 metri, si Onyekuru, in minutul 7 de prelungiri, au marcat pentru o victorie istorica a lui Galatasaray. In cartierele dominate de fanii Galatasaray, petrecerea e in toi!

Revenit dupa accidentarea suferita in toamna, Florin Andone a prins banca lui Galatasaray, insa n-a jucat niciun minut.

In partea a doua a jocului Turuc si Belhanda au vazut cartonase rosii.

???????????? Belhanda stattan ayrılırken "Ağlamayın" işareti yaptı. ???? Görüntüler FutbolArenaTV'de. https://t.co/XIHhfphFKb — FutbolArena (@futbolarena) February 23, 2020

