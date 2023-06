După ce Lucas Zelarayan, coechipierul românului Alex Mățan la Columbus Crew, a bifat o nouă bijuterie în meciul câștigat cu Chicago Fire, scor 2-1, acum a venit rândul lui Pablo Ruiz să înscrie și el din propria jumătate de teren!

Argentinianul a marcat sâmbătă, în Real Salt Lake - DC United 2-1, și a ajuns pe lista exclusivistă cu fotbaliștii care au reușit să dea gol în Major League Soccer din propria jumătate de teren.

Pablo Ruiz scores from his own half. ???? #RSL pic.twitter.com/uDft9GoRkD

Printre aceștia se numără David Beckham, Wayne Rooney sau David Villa.

Conaționalul lui Pablo Ruiz, Lucas Zelarayan, argentinian care evoluează însă pentru naționala Armeniei, are chiar două astfel de reușite de la mijlocul terenului, una în 2022 și alta în urmă cu o săptămână.

Din iulie va evolua în MLS și cel mai bun fotbalist al lumii, Lionel Messi, campionul mondial cu Argentina care a părăsit-o în această vară pe PSG.

#MLS players who scored goals from midfield and beyond:

2023: Pablo Ruiz, #RSL

2023: Lucas Zelarayan, #Crew96

2022: Sebastian Ferreira, #HoldItDown

2022: Lucas Zelarayan, #Crew96

2019: Wayne Rooney, #VamosUnited

2017: David Villa, #NYCFC

2013, Jair Benitez, #DTID

2009: Claudio… https://t.co/gnGGaCAtad