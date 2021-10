SPECIAL | Încă nu a pus piciorul în Armenia, dar deja a debutat la naționala din Caucaz! România-Armenia este azi, de la 21:45, live pe Pro TV și Voyo

România - Armenia, meci din Grupa J a preliminariilor CM din Qatar, e azi, de la 21:45, ÎN DIRECT pe Pro TV și Voyo, dar și live blog pe www.sport.ro. Partida se joacă pe stadionul Ghencea.

Fideli politicii de naturalizare a unor jucători cu origini armene, federalii de la Erevan se bazează din această lună pe Lucas Zelarayan.

Este coechipier la club cu Mățan

Zelarayan este un atacant de 29 de ani născut în Cordoba, Argentina, care evoluează alături de Alexandru Mățan la Columbus Crew, în SUA. El nu a fost niciodată în viața lui în Armenia, dar a apucat să debuteze săptămâna trecută pentru naționala care va fi astăzi adversara României!

”Nu am fost niciodată în Armenia până acum, așa că din acest punct de vedere nu am o legătură. Știu însă că numele meu este de origine armeană și mai știu și că nu am vreo șansă reală să joc la naționala Argentinei”, a mărturisit cu sinceritate Zelarayan înainte de convocarea în premieră la selecționata din Caucaz pentru meciurile cu Islanda și România din octombrie.

Tatăl fotbalistului este și el născut în Argentina, dar bunicul din partea tatălui provine din Armenia, condiție a FIFA care i-a permis lui Zelarayan să reprezinte țara ex-sovietică în competițiile oficiale internaționale.

Cu avionul din SUA în Islanda via Germania, apoi direct în România

Mijlocașul ofensiv de la Columbus Crew a plecat din SUA și a făcut joncțiunea cu lotul în Germania, la Frankfurt. De acolo, armenii au plecat la Reykjavik pentru meciul de vineri cu Islanda, scor 1-1, partidă în care Zelarayan a fost titular.

Din Islanda, Mkhitaryan și compania au zburat direct la București pentru întâlnirea de pe stadionul Ghencea, așa că argentinianul încă nu a ajuns fizic în țara pe care o reprezintă la nivel internațional!

Cel mai valoros din echipa Armeniei, după Mkhitaryan

Oficialii din Erevan par să fi dat lovitura cu naturalizarea argentinianului, pentru că Zelarayan, cotat la 10 milioane de euro, este al doilea cel mai valoros fotbalist al Armeniei, după superstarul Henrikh Mkhitaryan (AS Roma, 15 milioane de euro).

Până să ajungă la Columbus Crew, cu care a câștigat anul trecut MLS Cup, mijlocașul ofensiv a mai evoluat la Club Atletico Belgrano (Argentina) și la Tigres UANL, unde a ieșit de trei ori campion al Mexicului.