Antony, mesaj dur primit de la fosta sa parteneră: "Să nu mai aibă voie să joace!"

Într-un interviu acordat publicației braziliene UOL, Gabriela Cavallin, influencer și DJ, l-a acuzat pe fotbalistul naționalei că a atacat-o în diferite rânduri, în perioada iunie 2022 - mai 2023. Mai mult, sursa citată a publicat și dovezi, fotografii și capturi ale mesajelor dintre cei doi, acuzându-l pe Antony că a aruncat un pahar spre ea, iar în încercarea de a se apăra s-a tăiat la degete până la os, scrie goal.com.

”Antony trebuie să fie scos de pe teren. Este dezamăgitor că i se permite în continuare să joace în timp ce există o anchetă. Sunt absolut distrusă de întregul proces. Cum poate continua viața în mod normal pentru el?United nu poate sta știind ancheta și să nu facă nimic. El trebuie să fie îndepărtat.” a declarat Gabriela Cavallin pentru The Sun

Mai mult decât atât, vedeta din Brazilia a cerut conducerii diavolilor roșii să explice de ce a durat trei luni de zile să răspundă acuzațiilor legate de comportamentul lui Antony față de ea.

Fotbalistul de 23 de ani a negat toate acuzațiile, susținând că fosta sa prietenă minte: ”De fiecare dată are o altă versiune a poveștii” a spus Antony printr-o postare pe Instagram

Antony nu se află la prima abatere. Conform presei din Anglia, studenta la drept Rayssa de Freitas a transmis că a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce Antony a atacat-o în urma unei ieșiri în club.

Acum, Gabriela Cavallin solicită grupării de pe Old Trafford să renunțe la fotbalistul brazilian, așa cum au făcut-o și cu Grenwood ”Dacă au putut lua măsuri împotriva lui Greenwood, nu văd de ce nu pot face asta și acum”. În urmă cu mai puțin de o săptămână, federația de fotbal din Brazilia a transmis printr-un comunicat că au renunțat la serviciile atacantului până când o decizie va fi luată în cazul său.

Brazilian football federation statement on Antony being dropped after investigation

“In order to safeguard the alleged victim, the player, the Brazilian national team and the CBF, the organization informs that Antony has been removed from the Brazilian national team”.#Antony pic.twitter.com/dyk7f7gE99