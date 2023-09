Kevin-Prince Boateng s-a lăsat de fotbal și vrea să se apuce de altă meserie

Fostul mijlocaș a avut o ultimă experiență la Hertha Berlin, clubul care l-a lansat și cu care a retrogradat în Zweite Bundesliga.

După o carieră în care a bifat ehipe precum Tottenham, AC Milan, Barcelona și Borussia Dortmund, Boateng are deja un plan pentru perioada următoare.

Nu are de gând să stea foarte mult pe bară și nu va sta departe de fotbal. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că ghanezul cu cetățenie germană ar putea începe o carieră ca impresar.

Kevin Prince #Boateng reflecting on his future after the retirement from football as player: he could begin a new experience as agent/intermediary soon. #transfers