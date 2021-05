Andres Iniesta a primit cel mai frumos cadou, chiar de ziua sa! Si-a prelungit contractul in Japonia si va juca inca doi ani fotbal

Legendarul mijlocas a hotarat sa-si continue cariera profesionista si sa-si prelungeasca contractul.

Vissel Kobe a anuntat ca Andres Iniesta a fost de acord sa-si prelungeasca contractul pentru inca doi ani, amanandu-si practic retragerea, chiar in ziua in care a implinit 37 de ani. Pentru legendarul fotbalist vestea vine ca un cadou, insa, probabil cadoul este chiar pentru fanii fotbalului pentru ca vor mai avea placerea sa-l mai vada jucand inca doi ani de zile pe unul dintre cei mai buni si eleganti mijlocasi din istoria acestui sport.



Crescut de Barcelona, Iniesta isi facea prima aparitie in fotbalul mare in sezonul 2002-2003, iar de atunci se anunta ca fiind o mare speranta a fotbalul spaniol. Din fericire pentru clubul catalan, "Don Andres" si-a aratat valoarea de-a lungul aniilor si a format un parteneriat formidabil alaturi de alti doi fotbalisti legendari crescuti la "La Masia", Xavi si Messi, alaturi de care a cucerit peste 20 de trofee, printre care se numara si 4 UEFA Champions League.

Autor al celui mai important gol din istoria fotbalului spaniol, cel din finala Cupei Mondiala din 2010 contra Olandei, cand a inscris in minutul 116, Iniesta s-a transferat in Japonia in 2018, iar de atunci a reusit sa stranga 77 de meciuri pentru Vissel Kobe, in care a reusit sa marcheze de 16 ori si sa ofere 18 pase decisive.