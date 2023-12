Oaspeții s-au impus cu scorul de 4-1, după ce Al Taawon a deschis scorul în minutul 13. În urma acestui rezultat, Al Nassr se menține pe locul doi, cu 46 puncte, lider fiind Al Hilal (53 puncte).

Starul portughez a marcat golul cu care s-a stabilit rezultatul final, cu o lovitură de cap perfect plasată.

După această reușită, Cristiano Ronaldo a ajuns la 54 de goluri reușite în 2023, în toate competițiile, depășindu-i pe Kylian Mbappe (52), Harry Kane (52) și Erling Haaland (50).

873 CAREER GOALS

54 GOALS IN 2023 (THE MOST)

CRISTIANO RONALDO

