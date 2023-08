Campionul mondial a evoluat deja în șase meciuri pentru Inter Miami, reușind să marcheze de nouă ori. Mutarea starului argentinian în Statele Unite ale Americii a avut un impact major asupra fotbalului, la fiecare partidă fiind vândute toate biletele, iar numeroase vedete au fost prezente în tribune pentru a-l vedea la treabă pe fotbalist.

Oficialii lui Inter Miami și-au luat toate măsurile de precauție în ceea ce îl privește pe Lionel Messi, pentru a-i asigura acestuia condițiile necesare pentru o adaptare cât mai ușoară, motiv pentru care au angajat un bodyguard care să-l păzească mereu, inclusiv în timpul partideilor.

Pe rețelele de socializare au fost publicate mai multe clipuri cu respectivul bărbat, umbra starului argentinian, apărând chiar și pe marginea terenului, în preajma jucătorului.

David Beckham appoints personal bodyguard for Lionel Messi.

