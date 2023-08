Scorul a fost deschis de Martinez, în minutul 12, iar Taylor a dublat avantajul gazdelor, în minutul 32. În minutul 78, Malanda a trimis balonul în propria poartă, iar tabela de marcaj a fost închisă de Leo Messi, cu o reușită în minutul 86, din pasa lui Campana.

Superstarul argentinian a ajuns astfel la cinci meciuri consecutive în care marchează, având opt reușite, care îl pun în vârful clasamentului golgheterilor din Leagues Cup. Inter Miami s-a calificat în semifinala competiției datorită victoriei cu Charlotte.

Leo couldn't take a night off from scoring!

Messi makes it 4-0. ???????? pic.twitter.com/9E2ojuweZZ