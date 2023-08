Lionel Messi, de neoprit: gol de la 30 de metri pentru Inter Miami și calificare în finală

Miercuri dimineață, Inter Miami a trecut cu 4-1 de Philadelphia Union în semifinalele competiției Leagues Cup. Pentru echipa lui Lionel Messi este al șaselea triumf consecutiv din tot atâtea meciuri de la sosirea starului argentinian.

La pauză, Inter Miami conducea deja cu 3-0 grație golurilor marcate de Josef Martinez (3'), Lionel Messi (20') și Jordi Alba (45+3'). Reușita fotbalistului cu șapte Baloane de Aur în palmares a fost spectaculoasă: șut plasat de la aproximativ 30 de metri, la firul ierbii, fără șansă pentru portarul de la Philadelphia Union.

What can't he do?! ????

Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV