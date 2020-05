Probleme mari la McLaren! Echipa de Formula 1 este FOARTE afectata de pandemia de coronavirus si face restructurari! Cati oameni vor fi dati AFARA

McLaren are mari probleme financiare dupa ce pandemia de coronavirus a oprit intrecerea din Formula 1.

Grupul McLaren a anunta ca va face peste 1200 de concedieri in urmatoarea perioada, dupa ce pandemia de coronavirus a afectat serios partea financiara a echipei.

McLaren va face restructurari in toate domeniile, incepand de la echipa care se ocupa de curse si terminand cu partea administrativa. Se spune ca in jur de 70 de oameni care se ocupa de echipa din Formula 1 sunt vizati.

Paul Walsh, presedintele executiv al lui McLaren, a declarat ca regreta profund impactul pe care aceasta pauza l-a avut asupra echipei. "Este o situatie la care am muncit din greu pentu a o evita. Am luat masuri drastice in fiecare departament.

Dar acum nu avem alta optiune decat sa reducem dimensiunea fortei de munca. Este un moment greu pentru comapnia noastra si pentru oamenii nostri.", a spus Walsh, potrivit Sky Sports.

McLaren a luat decizia de a reduce bugetul echipei pentru sezonul viitor de Formula 1 la 145 de milioane de euro. Carlos Sainz si Lando Norris sunt pilotii echipei, insa Sainz a semnat deja cu Ferrari pentru urmatorul sezon, astfel ca McLaren va trebui sa ii caute inlocuitor.