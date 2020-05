La doar 35 de ani, se gandeste sa se retraga! Un campion mondial la Formula 1 nu se mai simte motivat

Britanicul este de parere ca se afla intr-o forma buna, dar ca intotdeauna e loc de mai bine.

Aflat in ultimul an de contract cu Mercedes, Lewis Hamilton este la rascruce de drumuri. El nu s-a decis daca va accepta o alta provocare sau daca isi va incheia cariera. Potrivit The Telegraph, britanicul a recunoscut ca se gandeste sa se retraga din activitate, avand momente in care se simte lipsit de motivatie.

"Am zile cand pur si simplu ma trezesc groggy, fara nici un fel de motivatie de a ma pregati. Ma gandesc: Doamne, incotro ne indreptam? Ce urmeaza? Ar trebui sa renunt la curse? Ma gandesc la multe, dar dupa o ora imi trece si imi spun ca iubesc ceea ce fac. De ce as lua in considerare sa renunt?"

Lewis Hamilton, in varsta de doar 35 de ani, considera ca este esential pentru un sportiv sa se simta bine din punct de vedere psihic. De asemenea, pentru el este foarte importanta iubirea de sine. "Este vorba despre a gasi o modalitate de a te asigura ca te iubesti pe tine insuti. Trebuie sa fii capabil sa te iubesti si sa te simti confortabil asa cum esti."

Hamilton este castigator a 6 titluri mondiale, iar daca va mai obtine un succes, il va egala pe Michael Schumacher, care s-a oprit la 7 trofee mondiale. Britanicul ar putea ajunge la aceasta performanta in sezonul care va incepe in iulie.