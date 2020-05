Mostenirea merge mai departe! Fiul lui Michael Schumacher poate debuta in Formula 1! Cand poate face pasul cel mare

Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher, poate sa isi vada visul cu ochii si sa calce pe urmele tatalui sau.

Mick Schumacher are 21 de ani si calca deja pe urmele tatalui sau. Michael Schumacher este unul din cei mai mari piloti de Formula 1 din istorie, reusind sa castige sapte titluri de campion mondial.

Mick Schumaher concureaza in Formula 2 de anul trecut si face parte dintr-o familie d campion. Unchiul sau, Ralf, a concurat 11 sezoane in 'marele circ', cea mai buna clasare fiind pe locul 4.

"Sa vedem cum se va descurca in sezonul doi din Formula 2, care va fi foarte important pentru el. Mick are o sansa buna de a ajunge in Formula 1, mai ales ca face parte din Academia ferrari. Mai are nevoie doar de putin timp.", a spus Ralf pentru Grand PX.News.

Mick este parte a echipei Ferrari si poate debuta mai repede decat se astepta in Formula 1, dupa ce un loc de la echipa a ramas liber dupa plecarea lui Sebastian Vettel.

"Relatia mea cu Scuderia Ferrari se va incheia la finalul lui 2020. Pentru a obtine cele mai bune rezultate posibile in sport, este important ca toate partile sa lucreze in perfecta armonie.

Eu si echipa am realizat ca nu mai exista dorinta comuna sa ramanem impreuna dupa finalul acestui sezon. Decizia nu are legatura cu probleme financiare. Nu gandesc in acest mod atunci cand vine vorba de luat decizii in viata", a declarat Sebastian Vettel in urma cu doua saptamani.