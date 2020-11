Prima reactie a lui Grosjean dupa accidentul ingrozitor de F1: "Daca nu era acel dispozitiv, acum nu mai vorbeam cu voi"

Pilotul francez a reusit sa iasa singur din resturile masinii si a fost transportat de urgenta cu elicopterul la spital. Medicii au constatat care arsuri usoare pe maini, dar a scapat fara sa isi rupa vreun os. Hass, echipa sa, a postat primele imagini cu el dupa accidentul ingrozitor.

"Vreau sa anunt pe toata lumea ca sunt ok, mai mult sau mai putin. Va multumesc pentru mesaje. Daca nu era acel halo ( un dispozitiv de protectie a capului pilotului), care este cel mai bun lucru introdus in Formula 1, acum nu mai puteam vorbi cu voi", a fost mesajul pilotului francez dupa incidentul din Marele Premiu din Bahrain.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery ???? pic.twitter.com/njnjjH4GBi