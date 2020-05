GENIAL! Un star din F1 s-a incuiat in casa si s-a apucat sa se joace! Iubita superba a batut DEGEABA la usa! Cum l-a gasit cand a intrat

Aflat in izolare la domiciliu impreuna cu proaspata sa iubita, pilotul de Formula 1 Charles Leclerc (Ferrari) a comis imprudenta de a-si lasa partenera aproape jumatate de ora in fata usii, timp in care el se distra pe o platforma de jocuri online.

Vazand ca nu are cum sa intre in casa, frumoasa Charlotte Sine a asteptat aproximativ 25 de minute, dandu-si seama probabil ca va mai sta mult si bine pe scari, in contextul in care Charles era ocupat cu altele si n-avea cum s-o auda.



Tinerei de 20 de ani i-a venit insa o idee geniala. Stiind numele platformei pe care se joaca Leclerc (Twitch), Charlotte si-a folosit telefonul mobil, inscriindu-se si ea pe respectivul canal in schimbul unei taxe de 5 lire sterline.



In mod cert, pilotul numarul 1 al echipei Ferrari a avut un soc atunci cand a primit un mesaj pe chat chiar de la iubita sa, care i-a cerut ”politicos” sa-i deschida usa.



”Nu mi-am auzit telefonul, aveam castile pe urechi si eram foarte concentrat la cursa mea de raliu”, a explicat Charles Leclerc.