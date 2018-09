Pas urias catre titlul mondial facut de Hamilton! Britanicul a castigat in Rusia si este la mare distanta de Vettel

Lupta pentru locul 2 dintre Bottas si Vettel este mai incinsa decat cea pentru titlul mondial.

Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat duminica Marele Premiu al Rusiei de Formula 1, disputata pe circuitul stradal de la Soci, si a mai facut un pas important catre titlul mondial.

Hamilton, care a obtinut a 70-a sa victorie din cariera si a 8-a din acest sezon cu timpul de 1h27min25sec181/1000, a fost urmat in clasament de Valtteri Bottas (Mercedes) la 2sec545/1000 si de germanul Sebastian Vettel (Ferrari) la 7sec487/1000. in turul 25, pe cand era in frunte, Bottas a ascultat ordinele de echipa si s-a lasat depasit de britanic. Finlandezul a dorit sa revina la sefie in ultimul tur, dar echipa nu i-a respectat doleanta.

Mercedes a obtinut a 5-a victorie din tot atatea curse gazduite pe circuitul de la Soci. Olandezul Max Verstappen (Red Bull) s-a clasat pe locul 5, in ziua in care a implinit 21 ani.

In clasamentul pilotilor, Hamilton are 306 puncte, fiind urmat de Vettel la 50 puncte diferenta (256) si este tot mai aproape de al 5-lea sau titlu mondial. in calendar au mai ramas cinci curse de disputat.

Clasamentul de la MP al Rusiei de la Soci:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1h27:25.181 (viteza medie 212,591 km/h)

2. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) la 2.545

3. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) la 7.487

4. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) la 16.543

5. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-TAG Heuer) la 31.016

6. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull-TAG Heuer) la 1:20.451

7. Charles Leclerc (Monaco/Sauber-Ferrari) la 1:38.390

8. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) la un tur

9. Esteban Ocon (Franta/Force India-Mercedes) la un tur

10. Sergio Perez (Mexic/Force India-Mercedes) la un tur.

Agerpres