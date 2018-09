Hamilton, depasit de coechipier! Bottas pleaca din pole-position in Marele Premiu al Rusiei, Vettel de pe 3

Mercedes si Ferrari au dominat calificarile de la MP al Rusiei.

Valtteri Bottas, de la Mercedes, va pleca duminica din pole position in Marele Premiu al Rusiei de Formula 1, dupa ce a fost cel mai rapid in calificarile desfasurate sambata pe circuitul stradal din Soci.

Bottas, la al doilea pole position in acedst an, a reusit cel mai rapid tur de circuit cu 1min31sec387/1000, fiind urmat de coechipierul sau Lewis Hamilton (1min31sec532/1000) si de germanul Sebastien Vettel (Ferrari) - 1min31sec943/1000.

Iata grila de start in Marele Premiu al Rusiei de la Soci:

1. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) 1:31.387

2. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:31.532

3. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:31.943

4. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) 1:32.237

5. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas-Ferrari) 1:33.181

6. Esteban Ocon (Franta/Force India-Mercedes) 1:33.413

7. Charles Leclerc (Monaco/Sauber-Ferrari) 1:33.419

8. Sergio Perez (Mexic/Force India-Mercedes) 1:33.563

9. Romain Grosjean (Franta/Haas-Ferrari) 1:33.704

10. Marcus Ericsson (Suedia/Sauber-Ferrari) 1:35.196

11. Carlos Sainz Jr (Spania/Renault) - fara timp in Q2

12. Pierre Gasly (Franta/Toro Rosso-Honda) - fara timp in Q2

13. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-TAG Heuer) - fara timp in Q2

14. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) - fara timp in Q2

15. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull-TAG Heuer) - fara timp in Q2

16. Brendon Hartley (Noua Zeelanda/Toro Rosso-Honda) 1:35.037

17. Fernando Alonso (Spania/McLaren-Renault) 1:35.504

18. Serghei Sirotkin (Rusia/Williams-Mercedes) 1:35.612

19. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) 1:35.977

20. Lance Stroll (Canada/Williams-Mercedes) 1:36.437



Agerpres