Lewis Hamilton are o noua cucerire: o rapperita controversata! Cel mai neasteptat cuplu din 2018! FOTO

Lewis Hamilton a uitat de cantareata Nicole.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Campion mondial in Formula 1 si lider in acest sezon, Lewis Hamilton are timp si de viata sentimentala.

El a trecut peste despartirea de Nicole si s-a cuplat cu rapperita Nicki Minaj. Ce a aparut initial ca un zvon este confirmat de cei doi printr-o serie de imagini postate pe retelele de socializare.

Lewis si Nicki au mers la Dubai, acolo unde au calarit dunele de nisip cu un ATV. Se pare ca rapperita Nicki a tinut sa-i arate lui Lewis ca si ea poate sa conduca si l-a lasat pe celebrul pilot din Formula 1 sa stea in spatele ei.

Lewis Hamilton e lider in campionatul mondial de Formula 1, cu 40 de puncte avans in fata lui Sebastian Vettel.