Fratii romani care viseaza la F1! La ce turneu major au participat in Italia

2020 e anul cu cele mai multe participari la competitiile europene anuntate de pustii care fac karting in Romania.

Prima competitie majora, Winter Trophy - South Garda Lonato, desfasurata in perioada 14-16 februarie, tocmai in cel mai renumit circuit din Italia, terenul de casa al uzinelor ce aduna cei mai tari piloti si traseul de unde au pornit multi pusti catre F1.



4 perechi de frati se lupta pe circuitul de karting European, Gradinita F1 adunand peste 300 de piloti din lume la prima competitie de top a anului. Germania, Elvetia, Danemarca si Romania sunt singurele tari cu frati inscrisi. David (11 ani) si Bogdan (8 ani) Cosma Crisofor isi scriu povestea de familie in motorsport.

FRATI CELEBRI IN LUMEA CURSELOR:

- Fratii Marquez fac furori in Moto GP, clasa regina din motorsport. Marc si Alex sunt anul acesta in aceeasi tabara, Repsol Honda.

- Finalul lui ianuarie a insemnat o noua cursa incheiata cu succes de alti frati celebri din lumea auto. Duo-ul Coronel a incheiat Dakarul la clasa auto in 2020 si si-a anuntat deja prezenta si pentru sezonul urmator.

