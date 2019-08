BREAKING NEWS | Lovitura grea primita de Tatarusanu! Decizia luata de Lyon

Tatarusanu i-a acuzat pe cei de la Lyon ca l-au mintit!

Situatia lui Ciprian Tatarusanu devine una din ce in ce mai complicata la Olympique Lyon. Portarul nationalei Romaniei a semnat in aceasta vara cu O.L., venind pentru a-i lua locul lui Anthony Lopes in poarta echipei lui Silvinho.

Insa situatia s-a schimbat la 180 de grade din momentul in care Tatarusanu si-a dat acordul: Lopes a fost titular in toate partidele de pana acum iar Tatarusanu chiar a amenintat ca va pleca!

Ultima lovitura pentru portarul roman e anuntata astazi de L'Equipe: cei de la Lyon l-au convins pe Anthony Lopes sa-si prelungeasca actuala intelegere! Portughezul va semna pana in 2023 cu echipa la care se afla din 2012! Astfel, sansele lui Tatarusanu de a-i lua fata portughezului care e considerat o legenda la club sunt minime.

Lyon : Anthony Lopes va prolonger, Léo Dubois aussi. Officialisation ce soir. Respectivement trois et deux ans de plus https://t.co/JEaHoEnsC4 via @lequipe — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) August 28, 2019