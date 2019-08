VITORIA GUIMARAES - FCSB | Ce s-a intamplat intre Arges Vintila si vedetele FCSB-ului! Florin Tanase: "Nu e nimic adevarat!"

Vitoria Guimaraes - FCSB se vede joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV.

FCSB are in fata un meci decisiv pentru viitorul formatiei ros-albastre. Ultima in Liga 1, echipa antrenata de Arges Vintila e obligata sa se califice in grupele UEFA Europa League pentru a salva sezonul.

Numit in urma cu doar cateva zile, Arges Vintila a debutat cu un 0-4 la Medias. Acum, el spera sa obtina prima victorie si sa califice echipa in grupele UEL.

Zilele trecute, in presa a aparut informatia ca Arges Vintila nu a fost primit chiar cu bratele deschise la FCSB. Cativa dintre fotbalistii importanti ai echipei l-au luat peste picior pe tehnician. Si Ilie Dumitrescu a vorbit despre acest subiect, el spunand ca "fotbalistii vorbesc de 5-6 ori pe zi la telefon cu Gigi Becali". Gabi Balint a completat ca "la FCSB antrenorul a devenit marioneta".

Florin Tanase: "Nu este adevarat ce s-a spus despre relatia cu domnul Vintila! Am respectat toti antrenorii"

Florin Tanase a vorbit intr-un interviu acordat ProTV si www.sport.ro. El a abordat inclusiv acest subiect.

"Nu este adevarat ce s-a scris. Noi respectam si am respectat orice antrenor a fost pe banca. Asta vom face si in continuare.

E un meci decisiv inclusiv din acest punct de vedere. Avem un lot numeros acum. Daca ramanem doar cu campionatul, nu stiu de cat e lista la Liga, 25 cred. Noi suntem mai multi acum.

Sigur ca imi doresc sa ajung la echipa nationala, dar cel mai mult acum imi doresc sa fac maine un meci mare", a spus Florin Tanase.