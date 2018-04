Victorie cu SCANDAL pentru Marseille in semifinala Europa League! Salzburg acuza hent la primul gol si 2 penalty-uri neacordate! VIDEO

Olympique Marseille este aproape de prima finala europeana dupa 14 ani!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Arsenal - Atletico, azi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Florian Thauvin si Clinton N'Jie au marcat pentru Marseille in victoria cu 2-0 de pe teren propriu in fata celor de la FC Salzburg - echipa lui Rudi Garcia are prima sansa la calificarea in finala ce va avea loc in Franta, la Lyon.

Victoria lui OM a fost insa una controversata - Thauvin a trimis mingea cu mana in poarta la primul gol iar austriecii au cerut in 2 randuri penalty insa arbitrul a lasat jocul sa continue. Salzburg a avut si o bara!

FC Salzburg spera insa sa realizeze o noua minune dupa ce au reusit sa se califice pe propriul teren in precedentele tururi, cu Real Sociedad, Borussia Dortmund si Lazio.