Spaniolii și italienii nu s-au pus de acord: ce au scris Marca și Gazzetta dello Sport despre Ionuț Radu, după meciul cu Juventus

Celta a început mai bine și a deschis scorul în minutul 18, prin Hugo Alvarez. Juventus a dat lovitura după pauză: Nick Woltemade a egalat în minutul 58, după o mare eroare a lui Marcos Alonso, iar Randal Kolo Muani a reușit golul victoriei în minutul 90+2, cu o lovitură de cap din careul mic.

Ce au scris Marca și Gazzetta dello Sport despre Ionuț Radu, după meciul cu Juventus

Ionuț Radu a avut 4 parade contra lui Juventus, iar evaluările din presa spaniolă și cea italiană au fost diferite pentru el. Marca l-a notat cu o singură stea, echivalentul unei prestații modeste, în timp ce Gazzetta dello Sport i-a acordat nota 6, peste media echipei.

"După ce s-a scufundat în Italia, și-a revenit în Galicia. Trădat de fundașii centrali la golurile lui Juventus, a gestionat bine celelalte situații periculoase. A încercat să declanșeze contraatacuri prin mingi lungi neobișnuite", a scris Gazzetta dello Sport despre Ionuț Radu, amintind de perioada petrecută de portar în Serie A.

Italienii l-au desemnat pe Marcos Alonso cel mai slab fotbalist al meciului. Fundașul lui Celta Vigo, care i-a pus mingea pe tavă lui Woltemade la golul de 1-1, a fost notat cu 4.

"Alonso i-a oferit practic lui Woltemade golul egalizator, după o intervenție nefericită cu pieptul, făcută dezechilibrat. Căpitanul și-a trădat echipa, stricând un meci care fusese decent până la acea eroare, după care s-a prăbușit complet", a mai scris Gazzetta dello Sport.