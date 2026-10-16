Spaniolii și italienii nu s-au pus de acord: ce au scris Marca și Gazzetta dello Sport despre Ionuț Radu, după meciul cu Juventus

Spaniolii și italienii nu s-au pus de acord: ce au scris Marca și Gazzetta dello Sport despre Ionuț Radu, după meciul cu Juventus Europa League
SPORT.RO
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Ionuț Radu a fost titular la Celta Vigo în eșecul suferit contra lui Juventus, scor 1-2, în faza principală din Europa League. Echipa românului nu are niciun punct după primele două runde.

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Celta a început mai bine și a deschis scorul în minutul 18, prin Hugo Alvarez. Juventus a dat lovitura după pauză: Nick Woltemade a egalat în minutul 58, după o mare eroare a lui Marcos Alonso, iar Randal Kolo Muani a reușit golul victoriei în minutul 90+2, cu o lovitură de cap din careul mic.

Ce au scris Marca și Gazzetta dello Sport despre Ionuț Radu, după meciul cu Juventus

Ionuț Radu a avut 4 parade contra lui Juventus, iar evaluările din presa spaniolă și cea italiană au fost diferite pentru el. Marca l-a notat cu o singură stea, echivalentul unei prestații modeste, în timp ce Gazzetta dello Sport i-a acordat nota 6, peste media echipei.

"După ce s-a scufundat în Italia, și-a revenit în Galicia. Trădat de fundașii centrali la golurile lui Juventus, a gestionat bine celelalte situații periculoase. A încercat să declanșeze contraatacuri prin mingi lungi neobișnuite", a scris Gazzetta dello Sport despre Ionuț Radu, amintind de perioada petrecută de portar în Serie A.

Italienii l-au desemnat pe Marcos Alonso cel mai slab fotbalist al meciului. Fundașul lui Celta Vigo, care i-a pus mingea pe tavă lui Woltemade la golul de 1-1, a fost notat cu 4.

"Alonso i-a oferit practic lui Woltemade golul egalizator, după o intervenție nefericită cu pieptul, făcută dezechilibrat. Căpitanul și-a trădat echipa, stricând un meci care fusese decent până la acea eroare, după care s-a prăbușit complet", a mai scris Gazzetta dello Sport.

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Cum arată clasamentul din Europa League după două etape

Celta lui Ionuț Radu nu are niciun punct după primele două jocuri din Europa League, iar în competiția continentală urmează un duel pe terenul lui Celtic, pe 22 octombrie.

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