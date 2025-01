Ruben Amorim e pregătit pentru meciul cu FCSB. A vorbit despre campioana României, imediat după victoria cu Rangers

Gruparea din Premier League a condus cu 1-0 pe Old Trafford, printr-un autogol al lui Butland, iar Garnacho a lovit bara, însă scoţienii au egalat pe final, prin Dessers. Cele trei puncte au venit după golul marcat de Bruno Fernandes, cu câteva secunde înaintea fluierului final.

După meci, tehnicianul lui Manchester United a vorbit despre 'anumite decizii proaste' luate de echipa sa pe durata partidei, dar și despre ultima confruntare din grupă, cu FCSB.

"Ne-am descurcat bine cu mingea. Cred că am început bine, apoi am pierdut controlul jocului, din cauza unor decizii proaste, dar băieții au făcut foarte bine. Am fost aproape de al doilea gol de mai multe ori, a fost dificil, dar au recuperat.

Nu am jucat cel mai bun meci, dar trebuie să ne regrupăm pentru ultima partidă. Știu că adversarul va fi diferit. Cred că trebuie să fim mai cinici în momentele potrivite, deoarece asta ne poate ajuta mult", a declarat Ruben Amorim, citat de Daily Record.