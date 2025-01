Roș-albaștrii s-au deplasat de marți în Azerbaidjan, pentru confruntarea cu Qarabag de joi seară, din etapa cu numărul 7 din Europa League. După un meci nebun, echipa pregătită de Elias Charalambous a înregistrat, într-un final, toate cele trei puncte.



MM Stoica laudă un jucător după Qarabag - FCSB: ”Știe ce are de făcut”



Mihai Stoica, managerul general FCSB, a dezvăluit că nu mai avea nicio speranță la victorie după golul doi al azerilor. A ținut-o așa până la reușita lui David Miculescu. Fotbalistul a restabilit egalitatea chiar la ultima fază din prima repriză.



”Când a marcat Miculescu, mi-a revenit speranţa, ăsta aşa de hulit. Îmi vine să dau căutare pe Google să văd cum eram ironizat pentru ce ziceam despre Miculescu. Să se uite la noi şi să înveţe.



Miculescu a marcat şi un gol important în play-off, la Linz. Nu are nevoie de goluri, ci de minute, pentru că ştie ce are de făcut. E un jucător disciplinat tactic, iar cine nu înţelege asta are o problemă”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.



Qarabag - FCSB 2-3



Qarabag a avut un start fulminant de meci. Leandro Andrade a și deblocat tabela de marcaj în primul minut al meciului, doar că bucuria azerilor a fost rapid estompată de golul egalizator al lui Adrian Șut din minutul 7.



Tot în prima repriză s-au mai înscris două goluri: mai întâi a fost autogolul lui Joyskim Dawa din minutul 41. David Miculescu a restabilit egalitatea pentru FCSB, ulterior, chiar la ultima fază a primei părți (45+4').



În actul secund Adrian Șut a realizat ”dubla” în minutul 73 și a adus victoria formației dirijate de Elias Charalambous, care e extrem de aproape de o calificare în primăvara europeană chiar din primele 8.